Freude bei den Skifahrern der Region, Kritik vom Naturschutz: In Stadl, einem Ortsteil von Engelhartszell ist die Errichtung einer Ski-Anlage geplant. Die Gemeindepolitik lässt derzeit Gutachten einholen. Auf etwa vier Hektar Wald und Grünland will ein privater Betreiber eine Skipiste mit Flutlichtanlage, einen Skilift, eine Beschneiungsanlage mit Kühltürmen, Pumpgebäuden und Schneelanzen inklusive Bewässerung mittels Speicherteich, Gebäude für touristische Nutzung und Parkplätze errichten, so