Die Umgestaltung des Hitlerhauses, in das ab 2023 die Polizei einziehen soll, wirbelt Staub auf. Kaufleute, vor allem jene in der Salzburger Vorstadt, fürchten nun um die bei ihren Kunden so beliebten Parkplätze hinter dem besagten Haus, also die Billa- oder Pommerparkplätze. Denn, wenn die Umgestaltung des Hitlerhauses so wie auf dem Entwurf realisiert wird, wird ein großer Teil weichen, so die große Befürchtung.