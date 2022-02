Datensicherer Sprachassistent mit künstlicher Intelligenz bringt Preis

Laurin Sturmayr und Lino Van den Bunt von der HTL Braunau haben mit ihrem Maturaprojekt "Private Voice Assistant" den 3. Platz beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz belegt und dürfen sich über einen Scheck in der Höhe von 1500 Euro freuen.

Die beiden Maturanten haben sich in den vergangenen Monaten unter Betreuung von Gerhard Waser intensiv mit der Entwicklung eines Sprachassistenten beschäftigt, der künstliche Intelligenz nutzt und vor allem datenschutzrechtlich unbedenklich sein soll. Alexa, Siri und Co hören unbemerkt im Hintergrund bei Gesprächen mit und können dadurch jederzeit auf Befehle reagieren – datenschutztechnisch sei dies äußerst fragwürdig, denn dadurch werden Daten dauerhaft ins Netz gestreamt, so die Maturanten.

Keyword macht es möglich

Laurin Sturmayr und Lino Van den Bunt wollten einen Sprachassistenten schaffen, der viel kann und vor allem auch Datenschutzgrundsätze perfekt erfüllt. "Das Ganze so zu gestalten, dass die IP-Kamera nicht permanent mithört, sondern erst nach Erkennen des Keywords online geht, war ein elementarer Bestandteil in der Umsetzung", sagt Laurin Sturmayr.

Über einfache Sprachbefehle, wie beispielsweise "Schiebetür zumachen", vernetzte Geräte zu Hause vom Smartphone aus anzusteuern, stelle bereits eine attraktive Funktionalität eines Sprachassistenten dar. Wenn man sich diese Kommunikation nun auch noch über eine Website und über eine Kamera (mit Mikrofon) mittels Schlüsselwort-Erkennung vorstelle, habe man bereits einen guten Einblick in die Grundsätze der Diplomarbeit "Private Voice Assistant". Durch App, Website oder Kamera-Mikrofon könne sorglos via Sprachkommando jedes Gerät im Netzwerk angesteuert werden. Sind die eingesprochenen Daten erfasst, muss dieser Input unter Verwendung einer künstlichen Intelligenz in einen Text umgewandelt werden.

Anschließend wird dieser Text an den Server übermittelt, der diesen auswertet und den jeweiligen Befehl auf das Smarthome-System ausführt. Eine akustische Rückmeldung für den Benutzer erfolgt nach Auswerten des eingesprochenen Befehls und gibt Auskunft über dessen Erfolg.

"Unser Privat Voice Assistant kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Von der Wohnung bis hin zum Statusmelder für diverse Maschinen oder Prozesse wird das Endresultat einen nützlichen Verwendungszweck bieten", so Lino Van den Bunt. Gewürdigt wurden die Bemühungen durch die Preisverleihung beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz, der vom Innovations-Ministerium in Kooperation mit der Austrian Society for Artificial Intelligence ausgetragen wird.