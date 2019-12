2019 war das Jahr von Lukas Weißhaidinger. Mit der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Doha und vielen Spitzenplatzierungen bei den größten Leichtathletik-Meetings der Welt hat sich der Taufkirchner endgültig in der absoluten Weltspitze der Diskuswerfer etabliert. 2020 will der 27-jährige Innviertler bei seinen zweiten Olympischen Spielen in Tokio im Kampf um die Medaillen mitmischen.