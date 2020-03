"Das wird uns noch sehr lange beschäftigen"

Keine einfache Aufgabe für die heimischen Unternehmen: Da sich die Situation und die Maßnahmen täglich ändern, ist das Krisenmanagement in den Firmen gefragt. Hier die Situation in größeren Innviertler Firmen mit Stand Sonntagabend:

Beim Gurtener Maschinenbauunternehmen Fill werden die Mitarbeiter vorerst bis Ostern auf Urlaub geschickt: „Auch wenn wir bis dato glücklicherweise noch keinen Verdachtsfall im Unternehmen hatten, ist es uns ein Anliegen, die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu minimieren. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und deren Familien hat oberste Priorität“, sagt Firmenchef Andreas Fill und ergänzt: „Es war Zeit, auf die Bremse zu steigen“ „Es geht darum, einen wichtigen Beitrag in dieser Situation zu leisten. Es war Zeit, auf die Bremse zu steigen und die Reißleine zu ziehen. Für uns ist es auch wichtig, dass wir alle Mitarbeiter, die im Ausland für uns tätig sind, nach Hause holen können“, so Fill. „Unter diesen Umständen war auch kein funktionelles Arbeiten mehr möglich. Es war Zeit zu handeln“, so Andreas Fill im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Diese Maßnahme sei nicht aufgrund einer Unterbrechung der Zulieferkette gesetzt worden, sondern aus Gründen gesellschaftlicher Verantwortung. Die Mitarbeiter werden außerdem täglich über die interne Kommunikationsplattform über Maßnahmen informiert.

Krisenstab bei FACC

"Wir sind täglich mit neuen Maßnahmen zur Prävention konfrontiert. Unser Krisenstab ist durchgehend im Einsatz, um Maßnahmen im Sinne unserer Belegschaft, aber auch im Sinne unser geschäftlichen Verpflichtung nachzukommen. Vor Wochen wurden bereits Dienstreisen eingestellt, externe Meetings abgesagt oder erhöhte Hygienemaßnahmen implementiert. An die Lage angepasst folgen kurzfristig die nächsten Schritte", sagte Andreas Perotti, Konzernsprecher von FACC am Sonntag auf Anfrage der OÖN. Ein umfassendes Maßnahmenpaket das auf die Entwicklungen am Wochenende eingeht werde am Montag an die Belegschaft kommuniziert. "Wir sind der Gesundheit unserer Mitarbeiter, der Region und unseren Kunden gleichermaßen verpflichtet, um Arbeitsplätze sicher zu stellen. Das stellt vor allem unsere Produktion vor enorme Herausforderungen, denen wir uns täglich aufs neue stellen müssen", sagte Perotti.

Weberzeile: Einige Geschäfte geöffnet

Im Rieder Einkaufszentrum Weberzeile bleiben ab Montag die meisten Geschäfte geschlossen. Es gibt einige Ausnahmen, die von der Regierung vorgegeben werden. Weiterhin geöffnet haben Eurospar, Müller, DM und Reformstark zu den üblichen Geschäftszeiten. Die Optikergeschäfte Pearl und SehenWutscher, sowie der Handyshop, A1 und Drei haben jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

„Unsere Nahversorger haben weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Für uns ist es wichtig, dass wir die Grundversorgung sicherstellen und den Kunden somit den Einkauf der notwendigen Waren ermöglichen. Wir haben die Hygienemaßnahmen im Center, wie zusätzliche Reinigungen der Druckknöpfe, Handläufe, WC-Anlagen und Touchscreens, erhöht und weitere Desinfektionsspender aufgestellt“, sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile Ried. Man appelliere aber an alle, die Öffnungszeiten nur für die notwendigsten Besorgungen zu nutzen, so die Leitung der Weberzeile.

AMAG: „Werden ein vernünftige Lösung finden“

Im Braunauer Aluminiumkonzern AMAG sei man ständig im Austausch darüber, wie es weitergehen wird. „Wir sind vernetzt, kommunizieren und werden eine vernünftige Lösung finden, die selbstverständlich im Einklang mit allem steht, was die Regierung beschlossen hat und weiterhin beschließen wird“, sagte Konzernsprecher Leo Pöcksteiner auf OÖN-Anfrage.

Scheuch: Großteils Homeoffice

„Vieles ändert sich momentan im Stundentakt, wir versuchen den Spagat zwischen unserer Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber und der wirtschaftlichen Verpflichtung der Firma gegenüber abzuwägen. Einen großen Teil unserer Mitarbeiter haben wir bereits in Home-Office geschickt. Es gibt einen kontaktlosen Schichtwechsel im Office-Betrieb. Die Teams sollen wöchentlich wechseln“, sagt Zin Duong, der Head of Marketing and Communication bei Scheuch.

Wie es in der Produktion weitergeht, soll ein spätabendlicher Sonntags-Krisengipfel endgültig klären. „Es kann durchaus sein, dass wir am Montag bereits die Mitarbeiter auf Urlaub schicken müssen. Der Kantinenbetrieb wurde bereits in der Vorwoche eingestellt, Menschenansammlungen in der Firma werden schon länger vermieden“, so Zin Duong. „Unsere Mitarbeiter haben den Ernst der Lage erkannt, spätestens seit dem vergangenen Freitag. Wir konnten einige Termine in Italien noch rechtzeitig absagen, es befindet sich momentan auch keiner unserer Mitarbeiter in Italien. Allerdings arbeiten schon noch Monteure im Ausland. Wir sind ständig in Kontakt mit den Personen. Wo es gefährlich wird, holen wir die Mitarbeiter schnellstmöglich heim“, so der Kommunikations-Chef der Scheuch-Gruppe. Bei Scheuch geht auch niemand davon aus, dass die Krise bis Ostern wieder vorbei sein wird. „Das zieht sich über viele Monate hin und wird uns sehr lange beschäftigen“, so Zin Duong.

Wintersteiger reagiert täglich

Bereits seit Mittwoch vergangener Woche gibt es bei der Firma Wintersteiger tägliche Meetings, um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter der aktuellen Situation bestmöglich anzupassen. „Bestimmte Schlüsselfunktionen im Betrieb sind noch besetzt. Dort wo es möglich ist, bieten wir unseren Mitarbeiter natürlich die Möglichkeit an, von daheim aus zu arbeiten“ sagt Franz Gangl, Marketing- und Kommunikationsleiter der Firma Wintersteiger.

Stark betroffen seien auch die 15 Auslands-Niederlassung des Unternehmens. „Jene in Italien wurde bereits geschlossen. Dort ist nur mehr der Leiter anwesend. In Peking haben einzelne Mitarbeiter ihre Tätigkeiten wieder aufgenommen, aber das passiert nur sehr zögerlich“, sagt Gangl. Heute, Montag, wird der Vorstand erneut zusammenkommen, um sich auf weitere Schritte vorzubereiten.

KTM berät am Montag weiter

Auch bei KTM könnte der ursprüngliche Plan, erst ab 30. März für zwei Wochen auf Betriebsurlaub zu gehen, geändert werden. Das werde am Montag besprochen, so Vorstands-Chef Stefan Pierer. Vor wenigen Tagen war noch ein zweiwöchiger Betriebsurlaub ab 30. März angekündigt worden.

