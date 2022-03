Das Werk von Baumeister Biber

Dieser mächtige Staudamm – Biologen sprechen auch von einer "Holzburg" – ist das Werk vieler Abende und Nächte, denn der Biber ist meist in den Dämmerungsstunden und in der Nacht aktiv. Den Tag verbringt das Tier vorwiegend in seinem Bau, dessen Eingang geschützt unter Wasser liegt. In Raab ist der Nager seit einiger Zeit wieder heimisch und sehr aktiv. Durch den Bau eines solchen Dammes schafft das Tier einen Lebensraum von hoher ökologischer Qualität. Der Biber steht übrigens unter strengem Artenschutz, der Fang und die Jagd sind verboten.