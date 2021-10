Das Warten hat ein Ende: Felix Stadler holt Bronze

Was für ein Wochenende! Am Samstag ging die Österreichische Meisterschaft in der Allgemeinen Klasse über die Bühne. Höchst erfolgreich war dabei Felix Stadler von der Judo Union Burgkirchen Schwand, der sich in der Klasse bis 81 Kilogramm die Bronzemedaille holte. Den Grundstein zum Erfolg legte er mit zwei Arbeitssiegen, die er jeweils mit einer Wazari Wertung für sich entscheiden konnte.