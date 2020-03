Das Warten der Tarockierer hat ein Ende

2.400 Euro Bargeld und mehr als 500 Liter Bier stellt die Brauerei Baumgartner auch heuer für die Bestplatzierten der vier, nach der Traditionsbrauerei benannten, Tarockturniere zur Verfügung.

Seit Jahren lockt der Baumgartner-Bier-Tarock Cup Liebhaber des "königlichen Kartenspiels" in solche Wirtshäuser, in denen das Bier der Schärdinger Brauerei ein- und ausgeschenkt wird. Auftakt der 2020-er-Turnierserie ist am Sonntag, 15. März, um 14 Uhr im Gasthof Bischof, dem "Dorfwirt" in Dorf an der Pram, mit dem "Märzenbier-Tarock". Geld und Bier gibt es nicht nur für die Bestplatzierten der vier Turniere, sondern auch für die beim Finale ausgezeichneten Gesamtsieger.

Begehrte Tarock-Trophäen

Dabei gibt es für die drei Gesamtsieger zusätzlich die begehrten Tarock-Trophäen aus Schärdinger Granit. Organisiert wird der Baumgartner-Cup von der Tarockrunde Sauwald. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Turnier. Weitere Turniere 2020 sind am Samstag, 4. April, beim Weinbeißer in Freinberg ("Weizenbier-Tarock") und am Samstag, 9. Mai, beim Kirchenwirt Beham in Taufkirchen/Pr. ("Baunti-Tarock"). Das Finale mit Prämierung der Gesamtsieger geht traditionsgemäß im Gasthaus Hauzinger, dem Kichenwirt in Rainbach, mit dem "Zwicklbier-Tarock") über die Bühne.

Detaillierte Informationen zum Baumgartner-Tarock Cup 2020 und weitere Veranstaltungen der Tarockrunde Sauwald online auf der Homepage: www.tarockrunde-sauwald.jimdo.com

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.