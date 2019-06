"Das war mein letzter Tschick!"

Auch wenn der ärztliche Leiter des Krankenhauses Ried, Johannes Huber, mit "mehr Aufhörwilligen" gerechnet hatte – die rund dreißig Probanden an dem vom Verein Gesundes Ried ausgerufenen "1. Innviertler Rauchfrei-Tag" lauschten fasziniert den Hinweisen, wie dem Glimmstängel am besten der Kampf angesagt werden könnte. Einer davon war der Rotkreuzangestellte Hermann Feichtlbauer aus Ried, der sich nicht nur für ein Interview zur Verfügung stellte, sondern auch für eine Nachfrage in ungefähr einem Monat.

OÖNachrichten: Heute schon eine gestaubt?

Hermann Feichtlbauer: Nein!

Und morgen?

Ich habe mir fest vorgenommen, keine Zigarette mehr zu rauchen.

Wie oft haben Sie bereits mit dem Rauchen aufgehört?

Bisher noch nie. Ich weiß, das klingt unglaubwürdig, ist aber so. Von meinen 47 Lebensjahren rauche ich in den letzten zwanzig regelmäßig.

Ihre Kinder sind fünf und zehn Jahre alt. Haben sie ihren Vater vielleicht aufgefordert, endlich die letzte Zigarette zu rauchen? Oder war es vielleicht Ihre Frau?

Auch da muss ich Sie enttäuschen. Es wird schon sein, dass es meiner Familie lieber ist, wenn der Gatte und Papa nicht raucht. Aber der Entschluss, aufzuhören, kommt ausschließlich von mir. Meine Familie weiß noch gar nicht, dass ich aktiv an diesem Seminar teilnehme.

Waren es dann vielleicht starker Raucherhusten oder ein sonstiges gesundheitliches Problem, das Sie zu dem erfreulichen Schritt veranlasst hat?

Nein, eigentlich nicht. Anlass aufzuhören war für mich letztlich die Überlegung, dass zwanzig Jahre Rauchen schön langsam genug sein sollten.

Wie sind Sie zum Raucher geworden?

Das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt, aber die Antwort darauf muss eigentlich lauten: in der Arbeit. Und das, obwohl ich schon damals Angestellter beim Roten Kreuz war. Ich kann mich noch erinnern, dass mir Kollegen einen "Tschick" angeboten haben. Ob er mir geschmeckt hat, weiß ich nicht mehr. Es folgte jedoch immer öfter der Griff nach dem Glimmstängel. Bis er zur Gewohnheit wurde. Zuletzt habe ich ungefähr ein Packerl geraucht.

Kaffee, Bier, Wein: Was wird das größte Lockmittel, wieder zur Zigarette zu greifen, sein?

Da gehöre ich wohl zu den Ausnahmen, weil meine Antwort "weder noch" lautet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass meine Laufleistung schön langsam steigt. Das wäre schön und wurde uns beim heutigen Seminar ja auch mehrfach in Aussicht gestellt.

Letzte Frage: Sind Sie bereit für eine ehrliche Antwort, wenn wir Sie in ungefähr einem Monat kontaktieren und fragen, ob Sie Ihr Vorhaben, nicht mehr zu rauchen, tatsächlich durchgestanden haben?

Ja, freilich!