"Das Thema Tod schon mit Kindern besprechen"

"Wir sind täglich Lernende", sagt Nadine Guntner, die Leiterin des im Februar eröffneten St. Barbara Hospiz in Ried. Damit bringt sie zum Ausdruck, was für die Betreuung schwer kranker und sterbender Menschen so wichtig ist – niemals aufzuhören, aus den Begegnungen mit diesen Menschen zu lernen.