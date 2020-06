Seit 1909 gibt es in Pischelsdorf einen Imkerverein. Während 70 von 111 Vereinsjahren hießen die Obmänner Färberböck und stammten vom "Hofbauern" in Engelschärding. Sie haben quasi das "Imkergen" im Blut. Seit Rudolf Färberböck denken und sich erinnern kann, hat er mit den Bienen zu tun. Sein Vater und auch schon der Großvater haben ihm viel übers Imkern gesagt und gezeigt. "Nur so wächst man da richtig hinein und entwickelt die nötige Leidenschaft dafür",