Sechs Jahre lang war Omer Tarabic aus Mehrnbach stellvertretender sportlicher Leiter in Gurten. Im April, also noch während der Saison, verließ Tarabic den Verein. In Gurten hat Sebastian Dietrich jetzt als sportlicher Leiter das Sagen, Tarabic hat diese Funktion vor dem Saisonauftakt bei der Union Vöcklamarkt übernommen. Am Samstag (16 Uhr) kommt es in Gurten zum Duell dieser beiden Mannschaften in der Regionalliga Mitte.