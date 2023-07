"Das sind einfach unbezahlbare Geschichten"

Einfach nur Zeit haben, das Haus zu putzen oder in Ruhe zum Wochenmarkt zu gehen – es sind manchmal ganz banale Tätigkeiten, die pflegenden Angehörigen durch die Tagesbetreuung älterer oder dementer Menschen wieder ermöglicht werden. Der Bedarf an Tagesbetreuung steigt, aber auch das Angebot dafür hat sich in den vergangenen Jahren erhöht (siehe Übersicht über die Angebote im Innviertel unten). "Das Projekt Tagesbetreuung hat auf jeden Fall Zukunft", sagt der Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes Ried, Christian Dobler-Strehle, wo das Rote Kreuz zwei Tagesbetreuungszentren betreibt – mit Gästen von Pflegestufe eins bis sechs. 2021 wurde das Zentrum in Tumeltsham eröffnet, jenes in St. Martin hat vor vier Wochen den Betrieb aufgenommen. Angesprochen auf die Erfahrungen bisher, sagt Dobler-Strehle: "Da muss man unterscheiden zwischen Tagesgäste-Erfahrungen und Angehörigen-Erfahrungen – für beide ist das Angebot eine große Hilfe."

Christian Dobler-Strehle

Gemeinschaft als Lebensgefühl

Für die Tagesgäste mit demenzieller Erkrankung stehe Betreuung, Aktivierung und Demenzprophylaxe am Programm, sagt Dobler-Strehle. Der Tagesablauf wird sehr strukturiert und mit vielen Möglichkeiten zu Aktivitäten gestaltet. "Unsere Gäste werden körperlich und geistig aktiviert, und manchmal sind die Angehörigen überrascht, wie aktiv ihre Eltern oder Partner sind", erzählt er. Auch die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen, und auch hier gibt es oft Überraschungen. "Manche, die daheim Essen auf Rädern gar nicht mehr wollen, essen hier mit Appetit, weil das Essen aus der Box genommen und auf den Tischen serviert wird. Für Dobler-Strehle ist es klar: "Das Lebensgefühl hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. In der Tagesbetreuung öffnen sich die Menschen, sie spüren, dass es ihnen hier gut geht und sie fühlen sich wohl."

Ein Haus für Generationen

Gemeinschaft steht auch im "Generationenhaus Kleeblatt" in der Gemeinde Lengau im Vordergrund. Dort stehen derzeit Wohnungen für Menschen mit Pflegestufe eins bis drei sowie zweimal pro Woche Tagesbetreuung und ein Seniorentreff (ab September) im Angebot. Das Besondere daran: Auch Wohnungen für junge Menschen sowie ein Kindergarten sollen künftig im Generationenhaus Eingang finden. Betreiber der Betreuung ("Vitales Wohnen") sind die Franziskanerinnen von Vöcklabruck.

Mobil vor stationär

Mit dem Tagesbetreuungszentrum der Rifa in Ried wurde kürzlich ein weiteres Angebot für die Betreuung älterer Menschen eröffnet. "Die Nachfrage ist groß, und für pflegende Angehörige ist es eine große Entlastung, dass ihre Familienmitglieder für einige Stunden in Gesellschaft netter Menschen und unter Betreuung von fachkundigem Personal verbringen können", sagt Rifa-Geschäftsführer Martin Dizili-Krautgartner.

"Die Herausforderung der demografischen Entwicklung ist enorm", sagt Christian Dobler-Strehle. "Die Menschen werden älter, die ältere Generation ist auch anders und hat viel erlebt. Beide, die Senioren und deren Angehörige, wollen eher eine Betreuung daheim – es steht mobil vor stationär", sagt der Rieder Rotkreuz-Geschäftsführer. Daher werde bei den Angeboten mit einer einkommensabhängigen Tarifgestaltung auch auf die Leistbarkeit geachtet.

Ohne starke Partner sei es nicht möglich, diese Betreuungsformen anzubieten, sagt Dobler-Strehle. "Der Sozialhilfeverband, die betreffenden Gemeinden, aber auch andere Unterstützer wie in unserem Fall Banken und Privatpersonen sind für uns sehr wichtig. Und die Freiwilligen – die Kraft der Freiwilligkeit ist unglaublich. Nur mit ihnen schaffen wir es, mehr als 100 Personen pro Woche zu betreuen." Die Tagesbetreuungszentren sind mittlerweile auch zu einer attraktiven Anlaufstelle für Praktikanten aus Pflegeschulen geworden. "Das dezentrale und wohnortnahe Angebot spricht das Personal an und hat Zukunft. Eine Erweiterung ist durchaus vorstellbar." Viel schöner aber sind die persönlichen Erfahrungen, die sich dadurch bieten. "Es sind unbezahlbare und rührende Geschichten, die sich hier jeden Tag ereignen..."

