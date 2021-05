Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg Menschen nutzen den Weg, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, um Kraft zu schöpfen, sich selber besser kennenzulernen und um die Verbundenheit mit den Menschen und "allem, was ist" ausfindig zu machen. Das war einer der Grundgedanken, der zu dem "Franz-Xaver-Gruber-Weg" in Hochburg inspirierte. Auf einem Rundweg von ca. einer Stunde Gehzeit begegnet man sieben Skulpturen, die vom Bildhauer Hubert J. Flörl geschaffen und in die Landschaft von Hochburg