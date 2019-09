"StadtUp Ried", das Unterstützungskonzept der Stadt Ried, um neue Geschäfte in die Rieder Innenstadt zu bringen, geht in die zweite Runde. Mit diesem Wettbewerb für Firmengründer wird versucht, jungen Unternehmern eine Ansiedelung in der Rieder Innenstadt schmackhaft zu machen. Die Gewinner des Bewerbes erhalten breit aufgestellte unternehmerische und rechtliche Unterstützung.