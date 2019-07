"Das Pilgern wird immer ein Teil von mir sein"

Am 5. Juli tut Herbert Hirschler das im Cineplexx in Passau. Titel seines Vortrags in Wort und Bild: "Jakobsweg XXL".

Vor neun Jahren ist Hirschler zum Pilger geworden. Sein Antrieb gleicht dem vieler Geher: Geist und Seele wollte er "resetten", wie es in der Computersprache heißt. Denn schließlich ist er im Brotberuf IT-Techniker. Nach 1100 Kilometern auf der nordspanischen Küstenvariante des Jakobsweges war das Unternehmen "Abstand vom normalen Alltag" von Erfolg gekrönt. Der Kopf war so frei wie die Seele und Hirschler um 15 Kilogramm leichter.

Zwei Bücher und Vorträge

"Die verlorenen Kilos habe ich schnell wieder gefunden", sagt der Mann, der nebenberuflich Lieder für Schlager- und Volksmusiker schreibt, und lacht. Geblieben ist aber die Ruhe und Gelassenheit sowie das bedingungslose Gottvertrauen darauf, dass "einem in jeder Schwierigkeit jemand zur Seite steht". Alles, was er in dieser Zeit erlebt und gefühlt hat, bringt ihn immer noch ins Schwärmen. "Es ist alles in meinem Herzen verankert und wird für immer ein Teil von mir sein", sagt der 53-Jährige. In zwei Büchern hat Hirschler niedergeschrieben, was ihn bewegt hat in der Bewegung. Über die 2000 Kilometer auf verschiedensten Jakobswegen. So wie am 5. Juli. (rgr)

