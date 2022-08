Was spielte sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Haus im Bezirk Schärding ab? Wie berichtet, soll eine 31-jährige Frau mit einem Stanleymesser ihren schlafenden Ehemann attackiert haben. "Das Opfer erlitt dabei lebensbedrohliche Schnittverletzungen. Durch eine Notoperation im Klinikum Passau konnte der Mann gerettet werden", sagt Rieds Erste Staatsanwältin Petra Stranzinger auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten.