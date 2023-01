Das "Narrentreiben": Von Bällen, Umzügen und Traditionen

Im März 1938, kurz vor dem Anschluss an Deutschland, fand in Ried noch ein großer und gut besuchter Faschingsumzug statt.

Der Fasching ist im Innviertel eine lieb gewonnene Tradition, die bereits seit Jahrhunderten als unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Kultur gilt. Das zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Das rege Faschingstreiben hat sich in der Vergangenheit demnach nicht nur in den aktuellen Innviertler "Narren-Hochburgen" Eberschwang und Raab abgespielt. So ist in der Chronik der Stadt Ried der erste Faschingsball im Jahr 1872 vermerkt. Veranstaltet wurde er von der Feuerwehr.