"Das Motto muss sein, gemeinsam für Ried arbeiten und etwas weiterbringen"

Anders als die Rieder ÖVP, SPÖ, Grünen und die Neos hat sich die FPÖ bisher medial im Wahlkampf zurückgehalten. Vergangene Woche war FPÖ-Vizebürgermeister und Bundesrat Thomas Dim, der bei der Bürgermeisterwahl an den Start geht, zu Gast beim politischen Sommergespräch des Rotary Clubs Ried. Seit mittlerweile drei Jahrzehnten engagiert sich Dim in der Stadtpolitik. "Diese Erfahrung muss man sich hart erarbeiten. In der Politik geht es darum, Kompromisse einzugehen und Mehrheiten zu finden", sagte Dim und fügte hinzu: "Wenn ich Bürgermeister werde, dann brauche ich trotzdem eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent. Die FPÖ wird sicher nicht 50 Prozent Stimmen erhalten, daher muss die Zusammenarbeit mit allen anderen Parteien im Vordergrund stehen. Mein Zugang ist ganz klar: Sachpolitik statt Parteipolitik. Gemeinsam für Ried arbeiten und etwas weiterbringen, das muss das Motto sein."

Eine Stadt wie Ried müsse in erster Linie dafür Sorge tragen, dass gewisse Kernkompetenzen für die Bevölkerung sichergestellt würden. "Hier geht es um Bildung, Müllabfuhr, Instandhaltung des Straßennetzes, Schneeräumung, Sport- und Kulturangebot. Erst dann sieht man, welchen finanziellen Spielraum man für die Umsetzung von Projekten hat", sagte der 57-Jährige. Wenn er einen "Brief ans Christkind" schreiben könnte, dann würde er sich eine kleine Markthalle für regionale Anbieter am unteren Hauptplatz wünschen.

"Das würde dem Trend der Zeit entsprechen", so Dim. Mit dem dringend notwendigen Beginn des Neubaus des Rieder Bahnhofes rechnet der freiheitliche Vizebürgermeister 2025 oder 2026. "Die gesamte Bahnhofsfläche wird geschleift und neu gemacht. Es soll viergleisig gebaut werden. So wurde uns das Projekt von den ÖBB vorgestellt, ich hoffe, der Zeitplan hält", sagte Dim. Demnächst werde mit dem Bau der Innviertler Bildungsdirektion beim Schulzentrum begonnen. "Dabei wird der bestehende Parkplatz überbaut, ich rechne mit einem Baubeginn in den kommenden Monaten."

"Will nicht krank werden"

Zum Abschluss wurde Dim noch von einer Besucherin aus dem Publikum gefragt, ob er denn geimpft sei. "Ich, meine Tochter und Frau sind jeweils schon zwei Mal geimpft. Ich habe mich nicht impfen lassen, um wieder wo hingehen zu können, sondern weil ich nicht krank werden möchte", antwortete der FPÖ-Spitzenkandidat.