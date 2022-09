Katharina Meyer bewohnt und bewirtschaftet seit 2016 gemeinsam mit ihrem Mann Jeremias und ihrem Sohn Ilias den Hirter Hof. Sie bietet in Peretseck 9, direkt neben dem Skilift in Saiga Hans, Reitpädagogik für Kinder an. Pferde haben ihr Leben von Kindheit an geprägt. Ihr Bezug zu den Vierbeinern ist unweigerlich mit ihrem Vater verbunden. Er war der Pferdemensch in der Familie. Er kaufte einen Haflinger, dick, mit kurzen Beinen und sturer als ein Esel. Dieser sollte ihr Lehrmeister werden.