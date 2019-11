Das ist los am ersten Adventwochenende

Der Neukirchner Adventmarkt war einer der ersten Adventmärkte im Bezirk Braunau und diente vielen anderen als Vorbild. Organisator war und bleibt die Trachtenmusikkapelle Neukirchen.

Fritz Schmerold, heutiges Ehrenmitglied der Trachtenmusik, hatte schon Erfahrung im Organisieren eines großen Dorffestes. Gemeinsam mit Franz Stangl, heutiger Ehrenkapellmeister, setzte er für Neukirchen um, was er in größeren Städten auf Adventmärkten sah und erlebte. So gab es 1990 unter Einbindung örtlicher Vereine den 1. Adventmarkt. Die Bedingungen für die Teilnahme am Adventmarkt sind heute noch die gleichen wie damals, wenngleich sich die Anzahl der Teilnehmer stark vergrößert hat. Wer mit einem Stand dabei sein will, ist immer noch verpflichtet, einen Teil des Erlöses für soziale Zwecke abzugeben. Das ist Franz Stangl, dem langjährigen Organisator, besonders wichtig. Auch das Zusammenhelfen der Vereine innerhalb des Ortes solle im Vordergrund stehen.

Mit seiner Familie hat Franz Stangl seit 30 Jahren einen eigenen Stand, der sich heuer erstmals im Gemeindesaal befindet. Bei den Stangls gibt es traditionell Kürbismarmelade und Christbaumschmuck aus Holz, mit Liebe zum Detail gearbeitet und von Sammlern geschätzt. Die Ideen stammen meist von seiner Gattin und den Kindern, die ihn auch beim Verkauf am Stand tatkräftig unterstützen. Neuerdings hilft auch Florentin, das Enkelkind, in der Kellerwerkstatt mit.

Heuer übergibt Franz Stangl altersbedingt die Verantwortung für den Adventmarkt an Günter Sperl, Posaunist der Trachtenmusik. Der gelernte Tischler will sich an das bewährte System seines Vorgängers, aber auch nach Neuem Ausschau halten. Wichtig ist Günter Sperl die Einhaltung der Sperrstunde und des Jugendschutzgesetzes. Ob auch er dreißig Jahre durchhalten will? "Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben."

Altheim

Am Freitag, 29. November, 17.30 Uhr wird zum Lichterfest geladen. Die Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschaltet. Es kommt ein Märchenerzähler und es gibt ein Christkindl-Postamt. Die "Roas aus Musi" spielt. Am ersten Adventsonntag, heuer 1. Dezember, lädt die Altheimer Goldhauben- und Kopftuchgruppe zum Bratwürstl-Sonntag ab 10 Uhr in den Pfarrsaal.

Aspach: Die Jungbläsergruppe der Solinger spielt beim Kelleradvent. Bild: privat

Aspach

Kelleradvent am Freitag, 29. November, 15 bis 21 Uhr im und rund um den Schlosskeller. Mit Kinderecke, Kränzen, Keksen und Musik von der Jungbläsergruppe der Solinger (17 Uhr).

Auerbach und Pischelsdorf

Adventsingen: "Kinder tragen Licht ins Dunkel" der VS Auerbach und VS Pischelsdorf am Freitag, 29. November in der Pfarrkirche Auerbach und am Samstag, 7. Dezember, in der Pfarrkirche Pischelsdorf, jeweils 19 Uhr.

Einen Adventbasar veranstaltet die Goldhauben- und Kopftuchgruppe Auerbach am Samstag, 30. November, 10 bis 17 Uhr in der Stocksporthalle.

Braunau

Adventlesung für Kinder am Freitag, 29. November, 15 Uhr in der Stadtbücherei.

Adventkranz selber binden am Freitag, 29. (14 bis 17 Uhr), und Samstag 30. November (10 bis 17 Uhr), im Pfarrsaal Braunau St. Stephan.

Adventcafé im Pfarrsaal Braunau St. Stephan am Samstag, 30. November (14 bis 19 Uhr) und Sonntag, 1. Dezember (9 bis 12 Uhr). Mit Verkaufsausstellung, Überraschungen und Programm für Kinder. Am Sonntag Mittagstisch mit Weisswurst und Brezen.

Adventmarkt Ranshofen am Sonntag, 1. Dezember, von 13.30 bis 19.30 Uhr am Kirchenplatz.

Eggelsberg

Krampuslauf am Freitag, 29. November im Ortszentrum, direkt an der B156, 20 Jahre Schoberpass.

Adventkranzverkauf der Goldhaubengruppe am Samstag, 30. November, 14 bis 16 Uhr im Pfarrstadl.

Advent im Pfarrstadl am Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr.

Eggelsberg: Krampusse und Perchten im Ortszentrum unterwegs. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Geretsberg

Unter dem Motto "Stille Zeit" wird am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr und am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr zum Geretsberger Dorfadvent geladen. Im Bereich vom Gasthaus zur Linde.

Jeging

Die Goldhauben- und Kopftuchgruppe lädt am Samstag, 30. November, 13 Uhr, zum Adventbazar in den Pfarrhof ein.

Lochen

Zum Adventpunsch lädt die Pfotenhilfe Lochen am ersten Adventsonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr.

Mattighofen

Die Lebenshilfe lädt zum Weihnachts-Café in die Werkstätte Mattighofen. Kreative Geschenkideen und Handwerksprodukte warten auf die Besucher am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils 13 bis 17 Uhr.

Mining

Der Sportverein Mining-Mühlheim lädt am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr zu einem kleinen Adventmarkt mit Glühwein, Adventkranzverkauf und Nikolausbesuch am Kirchenvorplatz ein.

Neukirchen

Am Samstag, 30. November (14 bis 20 Uhr) und Sonntag, 1. Dezember (10 bis 18 Uhr) findet der Neukirchner Adventmarkt auf dem Dorfplatz statt. Kirchenkonzert zum 30. Adventmarkt am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr in der Pfarrkirche mit der Trachtenmusik Neukirchen.

Polling

Der Musikverein lädt am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr, zum Christkindlmarkt in die Multifunktionshalle Polling.

Rossbach

Adventbasar am Samstag, 30. November, 13.30 Uhr im Turnsaal der Volksschule. Adventabend mit Geschichten, Gedichten und Musik mit der Bäuerinnengemeinschaft Landleben Roßbach am Montag, 2. Dezember.

Treubach

Die Treubacher Vereine laden zum Adventmarkt am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr. Die Goldhauben veranstalten tags darauf einen Adventbasar ab 9 Uhr im Turnsaal.

St. Pantaleon

Erstmals Wildshuter Advent mit Kunsthandwerksmarkt am Samstag, 30. November (12 bis 20 Uhr) und am Sonntag, 1. Dezember (10 bis 18 Uhr) auf dem Stiegl-Gut. Mit Kutschenfahrten und Weisenbläsern.

Weng

Bratwürstelsonntag am 1. Dezember, 10 Uhr im Mehrzweckgebäude. Veranstalter ist der Seniorenbund.