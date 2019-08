"Das Innviertel hat so viel zu bieten, das kann man nicht oft genug hervorheben"

Seit mehr als elf Jahren ist Gerald Hartl Geschäftsführer des größten Innviertler Tourismusverbandes s’Innviertel. Im Interview mit den Innviertler Nachrichten spricht der 49-Jährige über die Fusion mit dem Tourismusverband Ried und darüber, warum er gerne Schärding mit im Boot gehabt hätte.

OÖN: Mit Anfang 2020 wird der Tourismusverband Ried in den Verband s’Innviertel eingegliedert. Wie ist es dazu gekommen?

Über die Dauer von rund zwei Jahren wurden viele Vorgespräche geführt. Dass mit Ried eine Bezirkshaupt- und Messestadt Teil unseres Tourismusverbandes s’Innviertel wird, ist natürlich eine tolle Sache. Die Stadt Ried ist somit die insgesamt 21. Gemeinde, die dem s’Innviertel beitritt, und hatte zuletzt rund 30.000 Übernachtungen pro Jahr. Die meisten Nächtigungen pro Jahr haben wir in Geinberg (rund 110.000) und Aspach (80.000).

Wie in einer Gemeinderatssitzung zu erfahren war, hat der Tourismusverband Ried ein Plus von rund 300.000 Euro erwirtschaftet. Was wird mit diesem Geld passieren?

Es gibt einen Vertrag wie bei Fusionen üblich und wird vom Land Oberösterreich begleitet. Darin ist festgehalten, dass dieses Geld für touristische Zwecke in der Stadt Ried verwendet werden muss. Das Geld ist also zweckgebunden.

Wie wichtig ist es, dass man die Stadt Ried ab 2020 an Bord hat?

Jede Bezirkshauptstadt ist touristisch gesehen natürlich eine sehr große Chance und Herausforderung. Was an dieser Stelle auch einmal gesagt werden muss: Die Stadtgemeinde Ried steht viel besser da, als viele behaupten. Aber das ist halt wahrscheinlich etwas typisch Österreichisches. Ich bin mir sicher, dass viele gerne so eine Bezirkshauptstadt wie Ried hätten.

Wird es einen "Außenstandort" in Ried geben?

Ja, das ist geplant. Wir sind gerade dabei, uns einige Standorte anzusehen. Das Büro wird zentral liegen und regelmäßig geöffnet sein. Die Details werden bei einer gemeinsamen Klausur mit dem Tourismusverband und dem Stadtmarketing Ried ausgearbeitet.

Viele Diskussionen gibt es derzeit rund um die Zukunft des Schärdinger Tourismusverbandes. Hat es zwischen dem s’Innviertel und dem Tourismusverband Schärding Gespräche gegeben?

Ja, es gab mehrere Gespräche, auch mit Vertretern der Schärdinger Stadtpolitik. Im Frühling hat man uns dann mitgeteilt, dass sich Schärding für eine Mitgliedschaft beim Tourismusverband Donau Oberösterreich entschlossen hat.

Waren Sie über diese Entscheidung überrascht?

Überrascht nicht wirklich, ich hätte es aber charmant und gut gefunden, wenn wir Schärding mit ins Boot hätten holen können. Für das Innviertel wäre es ein positives Signal gewesen, wenn damit der Bezirk Schärding derart stark bei uns vertreten gewesen wäre. Aber wir akzeptieren die Entscheidung.

Wo liegen mittelfristig die Herausforderungen für das s’Innviertel?

Ich sehe uns sowohl als Regionalentwickler und -erhalter. In Zusammenarbeit mit Initiativen wie Hotspot Innviertel wollen wir die Region weiter nach vorne bringen. Ein positives Image ist für das Innviertel sehr wichtig, zumal wir in den kommenden Jahren tausende zusätzliche Arbeitskräfte benötigen. Das Innviertel hat so viel zu bieten, das kann man nicht oft genug hervorheben. Ich denke, dass wir stolz sein können, dass wir hier leben dürfen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at