"Das Innviertel bleibt für mich ein mystischer Ort"

"Von Gurten nach Ried, von Ried nach Innsbruck, von Innsbruck nach Toronto. Und jetzt lebe ich in Vancouver – das waren meine wichtigsten Stationen." Der weltweit renommierte Genetiker Josef Penninger kehrte am Dienstag in seine Innviertler Heimat zurück. Anlässlich des Jubiläums "150 Jahre Gymnasium Ried" hielt der berühmteste Absolvent der Schule im Krankenhaus Ried einen Festvortrag.