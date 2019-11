Beharrlichkeit macht sich bezahlt. Zumindest im Fall von Hannes Fesel. Seit vielen Jahren bemüht sich der Hauptorganisator des Baumit Hallencups in Schärding nach Kräften, eine spanische Top-Mannschaft ins Innviertel zu locken. Heuer ist es dem Esternberger erstmals gelungen: Der FC Valencia wird beim großen U15-Event am Sonntag, 5. Jänner 2020, an den Start gehen.