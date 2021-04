Das Gemüse im Kleinformat: "Microgreens sind Nährstoffbomben"

Sie werden Microgreens oder Mikrogrün genannt und sind in vieler Munde. Wie der Name verrät, handelt es sich um kleines Gemüse, das sich in seiner Entwicklung zwischen Sprosse und Pflanze befindet. Diese Keimlinge sind total im Trend. Das junge Gemüse im Check mit der preisgekrönten Kräuter-Bloggerin und Bald-Innviertlerin "Fräulein Grün" alias Karina Reichl.