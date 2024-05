Das ganze Dorf unterstützt die FF Schildorn

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schildorn veranstalten heuer von 14. bis 16. Juni das Bezirkfeuerwehrfest. Die Vorbereitungen für die dreitägige Veranstaltung laufen seit einem Jahr. Damit das Fest reibungslos über die Bühne geht, sind die Feuerwehrmänner auch auf die Unterstützung von anderen Organisationen angewiesen. Örtliche Vereine wie der Musikverein, die Landjugend, die Theatergruppe oder der Fußballverein haben ihre Unterstützung zugesagt. Aber nicht nur die Vereine, auch die Schildorner Bevölkerung greift den Feuerwehrmännern unter die Arme.

Alle helfen mit

"Wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Bewohner über die Wichtigkeit des Festes informiert. Der Großteil hat sich bereit erklärt, uns zu unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Christoph Meingassner vom zwölfköpfigen Organisationsteam. Der Dank von Meingassner geht auch an regionale Unternehmen, die die FF Schildorn finanziell unterstützen. "Es ist schön, zu sehen, dass die Bereitschaft vorhanden ist, unserer Feuerwehr finanziell zu helfen. Den Firmen ist die Wichtigkeit unserer Organisation bewusst", sagt Meingassner.

Kommandant verletzt

Wie groß der Zusammenhalt unter den Schildorner Feuerwehrmännern ist, sah man zu Weihnachten vergangenen Jahres. Mitten unter den Vorbereitungen für das Bezirksfeuerwehrfest mussten die Schildorner einen schweren Schlag verkraften. Ihr Kommandant, Thomas Schrattenecker, wurde am 23. Dezember bei einem Einsatz schwer verletzt und fiel für eine unbestimmte Zeit aus. Eine Absage stand trotz der Verletzung des Kommandanten nie im Raum. "Natürlich war es ein schwerer Schlag für uns. Bei Thomas liefen die Fäden zusammen. Er war federführend in der Organisation. Wir wollten aber das Fest unbedingt über die Bühne bringen", sagt Meingassner. Dem Kommandanten geht es mittlerweile wieder gut. Er sei dankbar und stolz, dass seine Kollegen in der schweren Zeit nicht die Nerven verloren haben. "Sie haben während meiner Abwesenheit tolle Arbeit geleistet. Ich bin wirklich stolz auf sie", sagt Schrattenecker.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Gestartet wird das Feuerwehrfest am Freitag ab 20 Uhr mit dem Auftritt der Lifebrothers im Festzelt neben dem Musikheim. Am Samstag, ab 10 Uhr, findet auf der Sportplatzanlage des SV Schildorn der Bezirksbewerb statt.

Neue Bewerbsgruppe

Mit von der Partie wird auch eine Bewerbsgruppe der FF Schildorn sein. "Wir hatten einige Jahre lang keine Bewerbsgruppe. Es freut uns besonders, dass wir heuer ein Team stellen werden", sagt der Kommandant. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen. Anschließend steht im Festzelt der Auftritt der Holzblechmusi auf dem Programm. Abgeschlossen wird das Fest am Sonntag. Nach dem Empfang der Gastfeuerwehren und Ehrengäste findet um 9.30 Uhr die Fahrzeugsegnung des neuen Einsatzfahrzeuges des FF Schildorn statt. Danach wird zum Frühschoppen geladen. Dieser wird musikalisch durch die Trachtenkapelle Schildorn begleitet. Weiters wird am Sonntag unter allen anwesenden Besuchern ein Pelletsofen versteigert.

Weitere Informationen zum Bezirksfeuerwehrfest gibt es online auf der Homepage: www.ff-schildorn.at.

