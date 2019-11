Vor zwölf Jahren hat Roswitha Dietrich (41) aus Münsteuer ihre Leidenschaft für das Filzen entdeckt. Brachte sie mit dieser Handwerkskunst früher Objekte von Puppen, Filzbildern und textil gestalteten Märchenszenen bis hin zu Dekorationsgegenständen zustande, so hat sich die Innviertlerin mittlerweile der Herstellung von Filz-Urnen verschrieben (die OÖN haben berichtet). Was Filzen im Allgemeinen und für sie bedeutet, hat sie bei einem Besuch in ihrer Filzwerkstatt in Münsteuer erklärt.