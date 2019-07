Das Ensemble Classico ist bereit für einen feinen Kammermusik-Abend

Feinste Kammermusik mit dem Ensemble Classico steht am kommenden Samstag, 20. Juli, im Sparkassen-Stadtsaal in Ried im Zuge des Innviertler Kultursommers am Programm.

Das Kammerorchester Ensemble Classico wurde 1989 von den international bekannten Violinvirtuosen Pierre Cochand und Lui Chan gegründet. Das Orchester vereint Künstler verschiedenster Nationen: Von der Schweiz bis nach China, Japan, Finnland, Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Österreich, Spanien, Italien bis hin zu den USA und konzertiert regelmäßig rund um den Erdball.

Ein Ausnahme-Flötist

Mit Michael Oman ist bei diesem Konzert in Ried einer der weltbesten Blockflötenvirtuosen unserer Zeit zu hören. Der österreichische Ausnahmemusiker beeindruckt mit seiner Energie und Musizierfreude sowie seinem impulsiven, hochvirtuosen Blockflötenspiel.

Am Programm beim Jubiläumskonzert stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart ("Eine kleine Nachtmusik"), Antonio Vivaldi, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Johann Sebastian Bach und Giuseppe Sammartini.

Als Solisten sind zu hören: Pierre Chochand, Lui Chan, Chie Akasaka-Schaupp (alle Violine) und Michael Oman (Blockflöte).

Jubiläums-Galakonzert des "Ensemble Classico" am Samstag, 20. Juli, 20 Uhr, Sparkassen-Stadtsaal Ried. Karten: Innviertler Volkskundehaus (07752/ 901-302 bzw. kultur@ried.gv.at). Veranstalter sind die Kulturabteilung der Stadt Ried und der Landesmusikschul-Kulturkreis.