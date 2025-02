Das E-Auto, das zischt und raucht: Feuerwehr trainiert E-Autobrand mit Spezialfahrzeug

Elektroautos sind längst keine Ausnahme mehr auf unseren Straßen. Es werden täglich mehr und damit erhöht sich logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass auch einmal ein E-Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Den Umgang mit einem Hochvoltauto haben Feuerwehrleute an einem speziell entwickelten Simulationsfahrzeug in Hochburg-Ach trainiert.

Ein Elektroauto für Übungszwecke anzuzünden ist weder empfehlenswert noch wirtschaftlich. Aus diesem Grund war das Übungsgeschehen bisher eher ein theoretisches Trockentraining. „Wir Feuerwehrler sind aber praktisch veranlagt und jetzt haben wir die Möglichkeit, an dem Auto zu üben und Verschiedenes auszuprobieren“, sagt Feuerwehrkommandant von Hochburg, Martin Wilske. Er organisierte eine Feuerwehrübung mit Funktionären und Einsatzkräften aus dem Bezirk Braunau, dem benachbarten Bayern und mit Daniel Rothmaier und Christian Kern. Die beiden aus dem Stuttgarter Raum haben vor etwa drei Jahren ein E-Fahrzeug entwickelt, an dem Einsatzkräfte real trainieren dürfen. Dabei werden die Teilnehmer mit beschädigten Hochvolt-Systemen und havarierten Batterien konfrontiert.

Nicht gefährlicher, aber andere Gefahren

Mit ihrem Schulungsfahrzeug und ihrem Wissen touren sie durch den deutschsprachigen Raum und räumen mit gefährlichem Halbwissen auf. „Unterm Strich sind E-Fahrzeuge nicht gefährlicher als konventionelle Verbrennungsfahrzeuge. Es sind lediglich andere Gefahren und genau auf diese müssen die Einsatzkräfte praxisnah vorbereitet werden, denn wenn sie nachts vor einem Unfallauto stehen, nützt die Theorie alleine wenig“, sagt Rothmaier von „Q4Flo“, also Qualifizierung für den Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr.

Temperaturen von mehr als 1200 Grad, elektrische und chemische Gefahren: Das klingt zunächst nicht harmlos. Angst ist ein schlechter Ratgeber, deshalb wollen Rothmaier und Christian Kern aufklären. „Es geht darum, die Ängste vor den Fahrzeugen zu nehmen, indem man das Gefahrenpotenzial sachlich und neutral auf den Tisch legt, Eintrittswahrscheinlichkeiten bespricht. Am Ende bleibt das bekannte Restrisiko übrig, mit dem schon jetzt jede Einsatzkraft leben muss“, sagt Rothmaier. Der studierte Maschinenbauer hatte beruflich mit der Entwicklung und dem Aufbau von E-Fahrzeugen-Batteriesystemen zu tun. Eine Handvoll Punkte gilt es bei einem Einsatz zu beachten: das Infotainment im Auto, das wertvolle Informationen über den Fahrzeugsicherheitszustand gibt. Die Rettungskarte, auf der sofort ersichtlich ist, wo die Batterie verbaut ist und wo die Hochvoltkomponenten sind. Sinnvoll ist eine Wärmebildkamera, um das Temperaturverhalten der Batterie zu beobachten, um gegebenenfalls einen Löschangriff zu starten.

Atemschutz wegen chemischer Dämpfe. „Wir bei der Feuerwehr kennen Autos, Unfälle und Strom. Neu ist die Kombination und das Thema Batterie. Aber das ist alles beherrschbar. Wir müssen uns einfach genauso ausbilden, wie wir uns einst für Airbags oder Photovoltaikanlagen ausbilden ließen. Das ist das ganz normale Schritthalten mit der technischen Entwicklung und kein Grund zur Panik“, sagt Wilske, der nicht nur Kommandant in Hochburg, sondern auch Vorsitzender des deutschen Werkfeuerwehrverbandes ist.

