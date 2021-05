Das Donautal lockt

"Mit den angekündigten Öffnungsschritten ab 19. Mai steigt auch die Vorfreude auf die langersehnte Auszeit, die man endlich wieder gemeinsam mit der Familie, Freunden oder Kollegen in Kleingruppen verbringen darf. Und dafür muss man nicht mal weit weg, denn die Donauregion in Oberösterreich bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten", sagt Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich. Serviert werden einzelne Erlebnisbausteine und auch Programmmodule.

"Das Manual vereint 150 Ausflugsziele und mehr als 150 Gastro- und Unterkunftsbetriebe. Wer also auf der Suche nach einem perfekten Ausflugsziel ist, wird bestimmt fündig", so Bettina Berndorfer, Produktmanagerin beim Tourismusverband Donau Oberösterreich. Der 72-Seiten starke Katalog liefere besten Lesestoff für alle, die einen geselligen Tages- oder Mehrtagesausflug unternehmen wollen: www.donauregion.at