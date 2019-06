Das blühende Weiß: "Die Margerite ist die Perle unserer Blumenwiese"

In den Hausgärten dominiert heuer vielfach die Farbe Weiß. Der Grund: Viele Gartenbesitzer lassen – selbst auf gepflegtesten Rasenflächen – immer häufiger Margeriteninseln stehen. Dadurch leisten sie einen wertvollen Beitrag auch für die Insekten, wie der Innviertler Botaniker Michael Hohla erklärt.

Dass heuer "ein richtiges Margeritenjahr" ist, kann der Botaniker und Autor der Enzyklopädie "Das Innviertel. Landschaft & Pflanzen" (derzeit vergriffen, wird aber im Herbst 2019 neu aufgelegt) nicht bestätigen. "Ich glaube vielmehr, dass es die Kombination zwischen trockenem Vorfrühling und niederschlagsreicher Zeit danach ist, die alles richtiggehend zum Explodieren gebracht hat." Er beobachtet das Phänomen, dass die Gartenbesitzer immer öfter die Margeriten stehen lassen, mit Freude. "Das ist nicht nur optisch eine nette Sache, sondern auch biologisch äußerst wertvoll. Denn wenn die Blumen im Verbund stehenbleiben, tut ihnen das sehr gut, und sie vermehren sich viel besser."

Dazu komme, dass die Margerite von vielen Bestäubern besucht wird: "Wildbienen, Schmetterlinge und viele kleine Insekten – da sind alle möglichen Bestäuber, die wir auf dieser Blume finden. Das bedeutet auch: Wer die Margeriten stehen lässt, tut auch was für die Insekten." Das, gepaart mit "ein klein wenig Unordnung", sei die ideale Voraussetzung für eine Brutstätte der Wildbiene", sagt er.

Margeritensträuße in Wernstein Bild: Gruber

Zu viel Dünger und Schnitt

Leider werde die Blume immer häufiger zurückgedrängt, wie er feststellt: "Intensive Bewirtschaftung und intensive Düngung sowie häufiger Schnitt lassen die klassischen Wiesenblüher nicht mehr aufkommen." Die klassische Art der blühreichen, extensiv bewirtschafteten Wiese – man hat sie auch Fettwiese genannt – werde nur zwei- bis dreimal im Jahr gemäht. Daher seien Margeriten häufig an Straßenböschungen oder in Gärten zu finden: "Dort wird meist auch nicht hingedüngt." Eine neue Blumenwiese anzulegen, sei jedoch gar nicht einfach, wie der Botaniker sagt: "Die Leute fragen mich oft, was sie tun sollen, damit sie so eine schöne Blumenwiese bekommen. Aber das lässt sich nicht mit einem Packerl Blumensamen erledigen. Da bleibt nur ein Strohfeuer übrig." Wichtig sei es, Bestände zu hegen. Die Margerite gedeihe gern in Gesellschaft der Wiesenglockenblume, des scharfen Hahnenfußes, des Bocksbartes und der Braunelle. Auch der Knöllchensteinbrech sei in ihrer Nähe zu finden. "Aber nur im Innviertel, der ist nur hier typisch – und auch da nur in bestimmten Regionen in Ried", erklärt Hohla.

Der Name der Margerite komme im Übrigen vom altgriechischen Wort für "Perle". "Daher kann man getrost sagen, dass die Margerite die Perle unserer Blumenwiese ist", erklärt der Botaniker.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at