Das Bauhoftheater übernimmt den IBK-Kunstmarkt

Heuer kam es zu einer "freundlichen Übernahme": Das Bauhoftheater, das über den Sommer mit anspruchsvollen Theateraufführungen in Braunau glänzt, wird heuer erstmals den Kunsthandwerksmarkt veranstalten. Auch der Name ändert sich: Aus IBK wird "ART.ig". Premiere feiern die neuen Veranstalter heuer am 8. und 9. Dezember. Kunsthandwerker, die ihre Werke ebenfalls im Schloss ausstellen wollen, können sich noch bis 16. Oktober per Mail an bewerbung@bauhoftheater.at mit zwei oder drei aussagekräftigen Fotos ihrer Handwerkskunst melden. Auch Musiker und andere Kulturschaffende können sich bewerben.

