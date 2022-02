Das andere Leben einer Frau

Die Grünen Bezirk Schärding laden anlässlich des Internationalen Frauentages, der jedes Jahr am 8. März begangen wird, zum Literaturfrühstück am Samstag, 5. März, ein. Die bekannte Autorin Elfriede Hammerl liest von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Orangerie in Schärding aus ihrem Buch „Das andere Leben“.