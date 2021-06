"Das Alte erhalten und Neues, Urbanes schaffen"

Die Stadt ist um eine Attraktion reicher. "Die Giesserei", das am 1. Juni eröffnete "Haus der Nachhaltigkeit", zieht schon in den ersten Tagen viele Besucher an. Und das Haus ist Beispiel dafür, was (auch in Ried) möglich ist – sowohl, was die Geschäftsidee betrifft als auch hinsichtlich architektonischer und baulicher Umsetzung.