"Mit allerhöchster Entschließung vom 15. Februar 1871 haben Se. k. und k. Majestät die Errichtung eines vollständigen Staatsgymnasiums in Ried zu bewilligen geruht." So heißt es im ersten Jahresbericht des Gymnasiums Ried, das damals noch k.k. Real- und Obergymnasium hieß. 150 Jahre später gibt es einen weiteren Grund zum Feiern: Zum einen den 150. Jahrestag der Eröffnung am 2. Oktober, zum anderen den Abschluss der Umbauarbeiten nach eineinhalb Jahren Bauzeit. "Eigene Räume für die