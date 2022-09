Dart: In Ried sollen heute zwei Weltrekorde fallen

"Wir wollen zwei Weltrekorde aufstellen", sagt Robert Scherzer, Obmann des Dartsportvereins Wels. Der Verein, der zehn verschiedene Mannschaften – unter anderem in der Bundesliga – stellt, wird heuer 15 Jahre alt. Anlass genug, um möglicherweise einen Eintrag ins Buch der Rekorde zu schaffen. Gelingen sollen die Rekorde heute Nachmittag im Stadiondorf der Josko-Arena. Elf Spieler des DSV 14-1 Wels und elf Kicker der SV Guntamatic Ried treten gemeinsam an, um in einer Spielzeit von 2 x 45 Minuten so viele Punkte wie möglich zu werfen. Gespielt wird auf insgesamt elf Dartautomaten. Ein Team besteht jeweils aus einem Dartprofi und einem SV-Ried-Kicker. Einlass ist ab 12.30 Uhr, nach einer offiziellen Begrüßung erfolgt um 14.15 Uhr der Anpfiff. Eintritt und Getränke sind frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.

"Ziel ist, mit 22 Mann einen Weltrekord aufzustellen. Dazu wollen wir in diesen 90 Minuten mindestens 250.000 Punkte werfen", sagt Scherzer, dessen Verein bereits einen Team-Europacuptitel nach Wels holte.

Gespannt darf man sein, wie gut die Rieder Kicker ihr Visier an der Dartscheibe eingestellt haben. Auf dem grünen Rasen funktionierte es zuletzt ja leider nicht nach Wunsch. Im Anschluss folgt ein zweiter Weltrekordversuch, der unter anderem von einem Notar und dem Präsidenten des oberösterreichischen Dartverbandes genau beobachtet wird.

Auch eine genaue Video-Aufzeichnung muss gemacht werden, damit ein möglicher Weltrekord im Anschluss auch offiziell anerkannt wird. "Wir wollen mit acht Spielern innerhalb von einer Stunde 530 Runden werfen. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 35.087 Punkte. Also müssen wir mindestens einen Punkt mehr schaffen, das wird eine wirklich sehr große Herausforderung", sagt Scherzer.

Spende für die Herzkinder

Neben den großen sportlichen Herausforderungen steht vor allem der karitative Zweck im Vordergrund. Es wird eine Tombola mit tollen Preisen geben. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Verein "Herzkinder Österreich" zugute. "Von unseren Firmenpartnern und Sponsoren haben wir bereits einen fixen Spendenbeitrag von 10.000 Euro erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Unser Ziel wäre, dass wir insgesamt 15.000 Euro schaffen", sagt Scherzer.