"Darknet-Drogendealer" auf frischer Tat ertappt

Im Bereich des neuen Braunauer Bahnhofes führte die Polizei, wie gestern bekannt wurde, am Donnerstag, 1. September, mehrere Personenkontrollen durch. Unter den Kontrollierten befand sich ein 25-Jähriger mit einem Rucksack. In diesem fanden die Beamten eine erhebliche Menge synthetischer Drogen. Diese waren bereits vorverpackt und hätten laut Polizei an Kunden aus dem Darknet versendet werden sollen.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde daraufhin immer aggressiver. Zuerst versuchte er die Polizisten durch Widerstandshandlungen an der Sicherstellung der Drogen zu hindern, anschließend ergriff er plötzlich zu Fuß die Flucht. Er rannte vom Bahnhof in Richtung eines Wohngebietes. Der Fluchtversuch war nur von kurzem Erfolg gekrönt. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 25-Jährige erneut massiv.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann gerade dabei war, mehrere Drogenpakete an Abnehmer in Österreich zu verschicken. Aufgrund der sichergestellten Datenträger und Versandmaterialien sind sich die Ermittler sicher, dass der 25-Jährige bereits seit Monaten als "Darknet-Verkäufer" aktiv war.

Er soll insgesamt ein halbes Kilogramm Suchtgift wie etwa Kokain oder Marihuana an deutsche Paketshops verschickt haben. Zudem wurden in einem Zimmer in Braunau weitere Drogen sowie Versandvermerke, Verkaufslisten und Verpackungsmaterialien sichergestellt. Diverse Abnehmer in Österreicher konnten so ausfindig gemacht werden. Diese werden gesondert strafrechtlich verfolgt.

Über den 25-Jährigen wurde laut Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, die Untersuchungshaft verhängt. Ihm droht ein Prozess wegen Suchtgifthandels und versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt. "Der Festgenommene ist wegen verschiedener einschlägiger Drogendelikte amtsbekannt", sagte Ebner auf OÖN-Anfrage. Es sei generell spürbar, dass Suchtgift vermehrt im Internet bestellt werde, allen voran im Darknet, so Ebner. (tst)