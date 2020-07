Daringer-Museum auf Ö1

Das Daringer-Kunstmuseum in Aspach hat sich in der oberösterreichischen Museumsszene gut etabliert. Auch über die Landesgrenze hinaus wird das engagiert geführte Museum, das in Erinnerung an den Aspacher Bildhauer Manfred Daringer und dessen Künstlerfamilie gestaltet worden ist, wahrgenommen. Das schlägt sich nun auch in einem Ö1-Radiobeitrag am Mittwoch, 15. Juli, um 17.25 Uhr (nach dem Kulturjournal) nieder.

