Österreich und Deutschland befinden sich im zweiten Lockdown. Was muss man bei einer Einreise beachten? Was darf man, was nicht? Was gilt für Pendler? Ein Überblick: Darf ich für Arztbesuche, Spaziergänge, Einkäufe von Österreich nach Bayern einreisen? Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind Personen, die für bis zu 24 Stunden in das bayerische Bundesgebiet einreisen. Dies soll ermöglichen, dass im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs Arztbesuche, Einkäufe etc. möglich sind. Gleichwohl ruft das