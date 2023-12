Danke, aber nein danke: Braunau lehnt die Schenkung von Yad Vashem ab

Entschieden wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

110 Österreicher und Österreicherinnen haben zwischen 1938 und 1945 ihr Leben aufs Spiel gesetzt und jüdischen Verfolgten geholfen. Sie sind "Gerechte unter den Völkern", wie sie die Holocaust-Gedenk- und -Forschungsstätte Yad Vashem in Jerusalem bezeichnet. Ihnen widmet sich die renommierte, von den JKU-Historikern Michael John und Albert Lichtblau konzipierte Wanderausstellung "Die Gerechten", die die Freunde von Yad Vashem dem Innenministerium und der Stadt Braunau angeboten haben.Denn in Braunau solle damit ein Ort geschaffen werden, "wo dem Begründer des industriellen Massenmords jene Menschen entgegengesetzt werden, die erfolgreich dagegengehalten haben."

"Bedeutung unumstritten"

Die Gemeinderäte von Braunau entschieden sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig dagegen: Aus finanziellen und inhaltlichen Gründen könne man die Schenkung nicht annehmen. Die Bedeutung und die Qualität der Ausstellung seien unbestritten, betonte VP-Finanzausschussobmann Josef Knauseder. Er präsentierte zuvor ein Budget, das nur durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Finanziell sei die Annahme nicht möglich, inhaltlich wolle man sich mehr auf die lokale Zeitgeschichte fokussieren. Der Gemeinderat strebe durch "Bildung, Empathie und Verständigung nach einem Miteinander in Braunau, in dem Toleranz und Respekt die Grundlagen unseres Zusammenlebens bilden. Jegliche Form von Diskriminierung, Hass und Gewalt lehnen wir ab und setzen uns aktiv für eine friedliche, demokratische und offene Gesellschaft ein", sagte er und verwies auf Maßnahmen der Stadt, wie unter anderem den Mahnstein aus dem KZ Mauthausen, die jährliche Gedenkstunde für die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus oder die Braunauer Zeitgeschichte-Tage. SPÖ-Stadträtin Michaela Schäfer betonte, man wolle unbedingt das Bild Außenstehender über Braunau verändern – dazu brauche es auch weiterhin stetige Bemühungen. Die lokale Zeitgeschichte beziehungsweise die NS-Zeit in Braunau solle mit finanzieller und wissenschaftlicher Hilfe von Bund und Land aufgearbeitet werden und mit konkreten Projekten umgesetzt werden.

Grünen-Gemeinderat Manfred Hackl betonte die Wichtigkeit der angebotenen Ausstellung, die eine Wanderausstellung bleiben solle – "damit sie so viele Menschen wie möglich erreicht". Die ständigen Ortswechsel seien aber nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen kostspielig, argumentierte hingegen Georg Schuster, Vorstandsmitglied des Vereins der Freunde von Yad Vashem bereits vor Wochen, warum die Ausstellung künftig einen fixen Standort haben solle.

