Dank Zuwendung durch Firma kann Stadt Ried investieren

Das große Ziel, nicht zur finanziellen Abgangsgemeinde zu werden, sei dank Sparmaßnahmen erreicht, so Rieds VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner, der auf den Zusammenhalt aller Fraktionen verweist. "Das ist ein großer Erfolg. So bleiben wir handlungsfähiger als andere."

Und dank respektabler Steuereinnahmen, einer Zuwendung in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus dem Vorjahresgewinn der stadteigenen Energie Ried sowie eines Programms des Bundes sei es nun möglich, rund 2,7 Millionen Euro zu investieren: vor allem in den Bereich Energie mit Photovoltaik und die Umstellung der Straßenlaternen auf LED, aber auch in die Sanierung von Straßen.

Zehn Millionen Euro nimmt die Stadt Ried dank Beschäftigungshöchstständen in den Unternehmen ein – via Kommunalsteuer. "Tendenz positiv. Vor allem auch die Lohnzuwächse der Beschäftigten lassen die Kommunalsteuereinnahmen steigen", sagt FP-Vizebürgermeister Thomas Dim.

Deutlich weniger Radarstrafen

Die Wirtschaft hat sich sehr gut entwickelt, im Stadtgebiet von Ried finden sich laut Statistik Austria rund 14.000 Arbeitsplätze – bei rund 12.200 Einwohnern. Ried hat damit mehr Jobs als Einwohner, mehr als 10.000 Menschen pendeln beruflich nach Ried ein – Zahlen, die das Wachstumspotenzial bei der Bevölkerungsentwicklung verdeutlichen.

Rückläufig sind allerdings die Einnahmen aus dem Radarsystem zur Tempoüberwachung, das die Stadt Ried auf eigene Rechnung betreibt: Die Einnahmen aus den Bußgeldern sind im Jahresvergleich um 400.000 Euro gesunken, der Finanzstadtrat hat damit deutlich weniger Freude als der Verkehrsstadtrat.

"Wir haben das analysiert. Es wird quer über das Stadtgebiet in Summe deutlich langsamer gefahren. Was auch eine Rolle spielt, ist die Zahl der Tage mit Schneefall. Davon hatten wir zuletzt mehr – aus den Analysen wissen wir, dass an Tagen mit Schneefall besonders langsam gefahren wird", sagt Bürgermeister Zwielehner.

In den nächsten zwei Jahren soll kräftig in die Umstellung der Straßenlaternen auf deutlich sparsamere LED-Technik investiert werden. 800.000 kW benötigt die Stadt für diesen Bereich, angesichts der stark gestiegenen Strompreise ist das ein relevanter Kostenfaktor, der sich mittels LED um zwei Drittel reduzieren lässt.

2500 "Lichtpunkte" gebe es im Stadtgebiet, 1200 davon sollten im ersten Schritt umgestellt werden, so SP-Vizebürgermeister Peter Stummer. "Geplant ist ein intelligentes System, das sich punkto Helligkeit an den Bedarf anpasst." 753.000 Euro sind für PV-Anlagen vorgesehen, mehr als 600 kWp sollen dazukommen. "250 auf dem Dach des Freizeitbades, 300 beim Wirtschaftshof, 40 beim Volkskundehaus und 20 bei der PTS", so Stummer.

Hackschnitzel aus Stadtgebiet

Der städtische Wirtschaftshof soll dank einer ungewöhnlichen Lösung von der bestehenden Erdgasheizung auf Hackschnitzelbetrieb umgestellt werden: mit dem Baumschnitt, der jedes Jahr auf dem öffentlich-städtischen Gebiet anfällt. "Die Menge entspricht rund 200 Kubikmetern Hackschnitzel pro Jahr – das geht sich rechnerisch gut aus für den Bedarf am Wirtschaftshof." Dafür werde kein einziger Baum extra gefällt. Es handle sich ausschließlich um das Material, das bei der nötigen Pflege, Durchforstung und Verjüngung der 3000 kommunalen Bäume anfalle. "Für jeden Baum, der in Ried aus Alters- oder Sicherheitsgründen gefällt werden muss, wird per Regelung ein neuer Baum gepflanzt", sagt Vizebürgermeister Thomas Dim.

1,3 Millionen Euro will die Stadtpolitik in die Straßensanierung investieren, 20 Straßenzüge sind ins Auge gefasst. "Das ist notwendig. Überspitzt formuliert, ließe sich auf den betroffenen Straßen teils Golf spielen. 18 Löcher sind schnell gefunden", so Dim.

Die finanzielle Entwicklung der Stadtgemeinde gestalte sich dank umsichtiger Planung auch in schwierigen Zeiten positiv. Der Gesamtschuldenstand liege bei zehn Millionen Euro. "Das ist im Vergleich zu ähnlichen Städten niedrig", sagt Bürgermeister Bernhard Zwielehner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl