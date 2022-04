Mehr als 3500 Krebstherapien wurden im Vorjahr am Krankenhaus Braunau durchgeführt – drei Mal so viele wie vor zehn Jahren. Zum einen haben sich die Therapiemöglichkeiten bei Krebs nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ enorm weiterentwickelt, so das Krankenhaus. Zum anderen stelle das sogenannte Tumorboard sicher, dass in Braunau und somit wohnortnah beinahe alle Krebsbehandlungen mit höchster Expertise angeboten werden können.