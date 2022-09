Dank AMAG-Sozialpreis Ausrüstung für Innviertler Suchhundestaffel

Einer der heurigen Sozialpreise der AMAG geht an die Suchhundestaffel des Braunauer Roten Kreuzes. Die AMAG finanziert Ausrüstungsgegenstände für die Einsätze der Suchhundestaffel, unter anderem Taschenlampen sowie einsatztaugliche Laptops. Die Stirn- und Taschenlampen dienen der Sicherheit der Suchhunde und deren Führern bei nächtlichen Sucheinsätzen.

Die Laptops kommen künftig für die unkomplizierte und schnelle Einteilung von Suchgebieten und die Programmierung von GPS-Geräten zur Anwendung. Für den Einsatz in der Suchhundestaffel bedarf es eines gut trainierten und eingespielten Teams, das sich einer jahrelangen gemeinsamen Ausbildung unterzieht und laufend intensiv trainiert.

Die Spezialhelfer werden gerufen, wenn Menschen abgängig sind, ebenso bei Naturkatastrophen, um nach Verschütteten zu suchen. Das Team der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes in Braunau arbeitet ehrenamtlich. "Es ist großartig, dass die AMAG einen Sozialpreis an die Suchhundestaffel vergibt und wir dadurch unsere Ausrüstung aufstocken können. Dank dieser Unterstützung wird die ehrenamtliche Arbeit unseres Teams bei den Einsätzen erleichtert", so Herbert Markler, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes in Braunau.

Die Übergabe der Geräte erfolgte im Rahmen einer Live-Vorführung der Suchhundestaffel am Werksgelände der AMAG in Braunau-Ranshofen. Hier bestand für Mitarbeiter der AMAG die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von der Staffel zu machen.

Das Projekt wurde eingereicht von Thomas Reiter, Angestellter in der AMAG-Gießerei und selbst langjähriger Rot-Kreuz-Mitarbeiter. "Mit dem Sozialpreis unterstützen wir soziale Projekte in der Region, die auf Initiative unserer Mitarbeiter umgesetzt werden. Mit dem Projekt Suchhundestaffel führen wir die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Braunau fort, die im vergangenen Jahr mit einer Kooperationsvereinbarung besiegelt wurde", sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG.