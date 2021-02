Damit sich 2012 nicht wiederholt: Hochwasserschutz für Polling

Zwei Millionen Euro werden in Polling in den Hochwasserschutz investiert, damit sich die Katastrophe vom Sommer 2012 nicht mehr wiederholt. Eine 500 Meter lange und 33 Meter breite Flutmulde am linken Vorland wird in Zukunft bei Hochwasser die Waldzeller Ache entlasten und die Wassermassen schadlos am Ortskern vorbeileiten, so das Konzept. Mit dem Bau wurde bereits begonnen.