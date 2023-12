Damit niemand zu Weihnachten alleine sein muss

Wer zu Weihnachten nicht alleine sein will, der soll das auch nicht sein: Das ist der Gedanke, der seit einigen Jahren Christa Schwandtner (30) aus Burgkirchen und Stefan Windsperger (32) aus Mattighofen dazu veranlasst, zu einem Weihnachtsfest zu laden, bei dem alle willkommen sind, die sonst alleine wären. Gefeiert wird am 24. Dezember von 11 bis 15 Uhr im Treffpunkt mensch&arbeit in der Salzburger Straße 20, über dem Carla-Geschäft in Braunau. Wie die Feier die Weihnachtslust wieder zurückbrachte und was sich die beiden vom Christkindl wünschen, verraten sie im Interview der Woche.

Angenommen, ich möchte Weihnachten nicht alleine feiern und komme zu Ihnen. Was erwartet mich denn da?

Christa Schwandtner: Es ist eigentlich ganz locker. Wir begrüßen mit einem selbstgemachten Kinderpunsch, wir haben eine Tafel hergerichtet, es ist weihnachtlich geschmückt, wir haben auch einen kleinen Christbaum. Dann gibt es erst einmal Punsch und Kekserl, wir warten dann noch, bis wir sicher sind, dass alle da sind. Und dann essen wir eine Erdäpfelsuppe, gesponsert vom Helpfauer Hof. Uns hilft auch die Tafel mit Brot und Süßem, viele Kuchen- und Essensspenden aus der Verwandtschaft, das freut uns. Heuer gibt es auch Geschenke von Baccilli. Oft kennen sich die Leute ja untereinander, dann kommt es halt zu lockeren Unterhaltungen.

Stefan Windsperger: Es ist einfach ein gemütliches Beisammensein.

Kommen immer wieder dieselben Menschen?

Stefan: Es sind schon jedes Jahr bekannte Gesichter, aber nicht nur.

Christa: Im vergangenen Jahr war ein Herr da, dessen Frau gestorben ist. Dem hat das Beisammensein besonders gut getan, das freut uns.

Alle Jahre wieder entscheiden Sie sich, diese besondere Feier zu veranstalten. Warum ist Sie Ihnen so wichtig?

Stefan: Mir war es immer ein Anliegen, zu Weihnachten etwas Gutes zu tun. Wir haben das im Studium in Salzburg so für Obdachlose gemacht. Mittlerweile ist es ein Fixpunkt in meinem Kalender geworden, ein Ritual. Das gehört für mich schon dazu und es freut mich, dass wir das ermöglichen können, für Leute, die nicht alleine feiern möchten.

Christa: Ich habe bei der Tafel geholfen und habe gewusst, da kommen so viele Menschen, die jetzt alleine sind zu Weihnachten. Warum nicht einfach zusammentun? Und im Stefan habe ich gleich wen gefunden, der mit mir diese Idee weiterverfolgt.

Der Bedarf ist also da?

Christa: Oh ja. Er ist sicher noch viel höher, als bei den 10 bis 15, die jährlich kommen. Und ich möchte auch klarstellen, dass es viele Menschen gibt, die Weihnachten gerne alleine feiern, das wollen wir nicht stigmatisieren. Aber für all jene, die alleine wären, das aber nicht wollen, bieten wir unser Fest an. Stefan: Ja, der Bedarf ist sicher höher, die Hemmschwelle aber auch.

Christa: Wir wissen ja sogar, dass der Bedarf groß ist. Im vergangenen Jahr haben uns nach dem OÖN-Artikel Menschen aus dem ganzen Land angerufen, die auch kommen wollten. Braunau ist aber halt nicht für alle ums Eck. Einer aus Gmunden wollte auch teilnehmen, aber er hat es dann leider nicht geschafft. Das ist schade. Aber die Idee kann ja sehr gerne kopiert werden. Vielleicht finden sich ja auch andernorts Menschen, die sowas anbieten.

Was bedeutet Ihnen denn persönlich das Weihnachtsfest?

Stefan: Für mich ist es tatsächlich die schönste Zeit des Jahres, auch wenn sie vorher mit viel Trubel und Hektik einhergeht. Für mich ist es besonders wertvoll, wenn ich weg von dieser Hektik und Konsumgesellschaft jemandem etwas geben kann und den Leuten einfach Zeit schenke.

Christa: Ich habe Weihnachten nie gemocht. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich für mich keinen Sinn darin finde, dann suche ich ihn für andere. Und diese Feiern haben mir so viel zurückgegeben, dass ich mich wieder selbst auf Weihnachten freue.

Es kommt ja auch sicher zu berührenden Gesprächen. Welche sind Ihnen denn zu Herzen gegangen?

Christa: Die Geschichte von dem Witwer hat mich sehr berührt, der hat seine Frau so stark vermisst. Es freut mich, dass er da war. Es gibt aber auch Besucher, die nichts erzählen wollen und das ist auch okay. Wir wollen ja da niemanden zu etwas nötigen, was ihm nicht gut tut. Die Gründe, warum jemand alleine ist, die sind uns einfach egal.

Stefan: Mich hat besonders gefreut, als vor ein paar Jahren ein Wohnungssuchender aus Hamburg da war und hier Anschluss gefunden hat.

Sie helfen ja beide das ganze Jahr über bei karikativen Einrichtungen. Woher kommt dieser Wille?

Christa: Er ist einfach da.

Stefan: Ich glaube, bei mir kommt es, weil ich in einem helfenden Beruf arbeite (Traumapädagoge, Anm.). Es gehört einfach zu meinem Wertekompass, gut auf die Mitmenschen zu schauen. Es ist mir einfach ein Anliegen. Und am Weihnachtsfest gehört in den Fokus gerückt, nicht so egozentrisch zu sein, den Horizont zu erweitern und sich darauf zu besinnen, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das spür ich bei den Menschen, die kommen. Die schätzen das und das gibt uns wirklich viel zurück.

Wird man nicht trotzdem irgendwann müde zu helfen?

Stefan: Zum Glück ist der Plafond noch nicht erreicht. (lacht) Das Wichtigste ist, gut bei sich zu sein. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich selbst in meiner Mitte bin und es mir selbst gut geht. Das geht Hand in Hand.

Wenn Sie einen Wunsch ans Christkind hätten, welcher wäre das?

Christa: Nur einen? (lacht) Ich würde mir wünschen, dass niemand in Angst leben muss. Egal, ob es so ist, weil Krieg herrscht oder weil gewalttätige Verwandte im Haus sind, Angst um Existenz, Angst um die eigenen Kinder. Eine Welt ohne Angst, das wär schön.

Stefan: Egal, wo man lebt auf der Welt, dass man nicht um die Existenz bangen muss. Nicht wegen der Nahrung, wegen des Klimas, wegen des Krieges.

Die Weihnachtsfeier wird privat organisiert und von Spenden unterstützt. Anmeldung und Spenden unter 0650/4902255.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar