Dakar-Sieger zu Gast in der Motohall

Der Pilot des Red Bull KTM Factory Racing Team ist gerade erst aus Saudi-Arabien zurückgekehrt und hat sich auf den Weg in das KTM-Erlebnismuseum gemacht. "Die Rallye Dakar spielt eine entscheidende Rolle in der Historie von KTM. Kevin hat die Erfolgsserie für uns in der Rallye Dakar fortgesetzt. Umso begeisterter sind wir, den Weltmeister in der KTM Motohall begrüßen zu dürfen. Der Ort, wo sich bei KTM Rennsport und Geschichte verbinden", sagt Eva Priewasser, Geschäftsführerin der Motohall.

"Die Rallye Dakar ist eines der härtesten Offroad-Rennen. Als Bürgermeister von Mattighofen bin ich natürlich stolz darauf, dass das fahrbare Material für den Dakar-Sieger aus unserer Stadt kommt", sagt Bürgermeister Daniel Lang. Den erfolgreichen KTM-Fahrern widmet die Motohall eine eigene Heros-Ebene. Für Mitte Mai ist eine neue Sonderausstellung geplant, bei der es auch um die Rallye Dakar geht.

Geöffnet ist die Motohall jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr. Für die Semesterferien ist ein Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt, alle Infos gibt es auf www.ktm-motohall.com

