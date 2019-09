"Dackelberger Bier" für Dackelmuseum

Eine originelle Idee präsentierte das weltweit einzige Dackelmuseum in Passau. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, bietet die Hacklberger Brauerei in Kooperation mit dem Museum das "Dacklberger Bier" an.

Anlass ist Dackel-Parade

Anlass ist eine Dackel-Parade am 3. Oktober, die in der Dreiflüssestadt über die Bühne geht. "Für diese tauschen wir gerne mal einen Buchstaben aus", wird Brauereichef Stephan Marold zitiert. Dackel und Bier gehören einfach zusammen, so zeigt sich auch Museumsbesitzer Josef Küblbeck erfreut über den Gag: "Das Wortspiel Hacklberger-Dacklberger ist einzigartig."

Genauso wie der größte Holzdackel der Welt, der am 3. Oktober präsentiert wird. Im Frühjahr wird die Figur im Hacklberger Biergarten aufgestellt und schon von Weitem zu sehen sein.