"Da Vinci": Rieder Krankenhaus erhält ein hochmodernes Robotersystem

Erfreut sind die Verantwortlichen des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried über die Zusage des Landes Oberösterreich für das neue, hochmoderne "Da-Vinci-Operationsunterstützungssystem". Das sei ein Meilenstein für die medizinische Entwicklung des Krankenhauses. Das Robotersystem ermöglicht dem Chirurgen eine präzise Steuerung von Instrumenten. Dadurch wird die Durchführung von minimalinvasiven Eingriffen verbessert.

Mit "Da Vinci" können Chirurgen dank der präzisen Instrumentführung und 3-D-Sicht eine Vielzahl von Verfahren durchführen. Die Roboterarme des Systems sind mit speziellen chirurgischen Instrumenten ausgestattet, die durch kleine Einschnitte in den Körper eingeführt werden. Dabei sitzt der Operateur an einer Konsole und steuert die Instrumente mit höchster Genauigkeit.

Durch das System werden kleinere Schnitte benötigt. Das führe zu weniger postoperativen Schmerzen, kleineren Narben und einer schnelleren Genesung. Eingesetzt wird die Technologie in verschiedenen Fachgebieten, wie der Urologie, Gynäkologie und der Chirurgie. Speziell in der Urologie hat sich bei vielen Operationen, vor allem im onkologischen Bereich, das roboterunterstützte System etabliert, um dadurch ein onkologisch gerechtes und funktionell erfolgreiches Operationsergebnis erreichen zu können. Zudem können beispielsweise Männer nach Prostatakrebsoperationen das Krankenhaus wieder schneller verlassen und früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Die urologische Abteilung des Rieder Spitals versorgt das Innviertel mit dem gesamten urologischen Spektrum. "Wir freuen uns sehr, dass das Land Oberösterreich jetzt den Ankauf eines OP-Unterstützungssystems für unser Schwerpunktspital genehmigt hat. Das Gerät wird die vorhandenen Experten der Operationsteams zum Vorteil der Patienten erweitern, weil bei Operationen eine noch exaktere Arbeitsweise durch flexible Instrumente ermöglicht wird", sagt Johann Minihuber, der Geschäftsführer des Krankenhauses Ried.

Das Roboter-Chirurgiegerät in Ried ist das sechste dieser Art in den oberösterreichischen Krankenhäusern. "Wir wollen die spitzenmedizinische Versorgung in Oberösterreich weiter ausbauen. Dafür nehmen wir auch viel Geld in die Hand und investieren etwa in hochmoderne OP-Roboter. Das Geld ist gut investiert, nämlich in die Gesundheit unserer Landsleute und zur Entlastung der Mitarbeiter", sagt ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer.

"Wir haben den Anspruch, den medizinischen Fortschritt in allen Bereichen zu nutzen. Das machen wir nicht als Selbstzweck, sondern für die Patienten. Dieser medizinische Fortschritt ermöglicht eine Steigerung der Behandlungsqualität und damit verbunden auch eine Arbeitserleichterung für Ärzte und Pflege", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP).

