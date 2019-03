Da "Hollywood-Charly" ist im Bilde

UTZENAICH. Schlittenhunde: Seit einem Drehtag mit Servus TV nennen Karl Rachbauer einige Freunde "Hollywood-Charly" – Sein Auftritt bei der Weltmeisterschaft war jedenfalls filmreif.

Jimmy und Dino sind die stärksten Hunde von Karl Rachbauer. Sie haben das Team zu vielen Erfolgen geführt – darunter der Vize-Weltmeistertitel. Bild: Massimo Mazzasogni (2), privat (2)

Zwei Tage nach der Schlittenhunde-WM im italienischen Millegrobbe lief Karl Rachbauer noch immer nicht rund. Neben seiner Silbermedaille und dem Vize-Weltmeistertitel in der Acht-Hunde-Klasse erinnerte ihn ein schlimmer Muskelkater an die Strapazen. Drei Tage in Folge absolvierte er mit seinen Huskys einen 19 Kilometer langen Kurs – samt steilem Anstieg. "Das war schiach. Vom Nacken bis zu den Fersen habe ich jeden Muskel gespürt", sagt der Utzenaicher. Grund für die Schmerzen war besagter Anstieg, bei dem Rachbauer jedes Mal vom Schlitten absteigen und selbst anschieben musste. Insgesamt sechs Mal. "Ich bin gelaufen bis ich nur noch Sterne gesehen habe." Gelohnt hat sich die Plackerei allemal.

Holpriger Auftakt

Dabei waren die Aussichten für die Innviertler nach dem ersten Wettkampftag alles andere als rosig. Der einjährige "Eskimo", der Jüngste im Team, hatte nach der ersten Runde nicht mehr genug Kraft. Karl Rachbauer musste stehenbleiben, den Hund zu sich auf den Schlitten nehmen und ihn als Passagier ins Ziel bringen. Vier Minuten hat er dadurch auf den führenden Franzosen verloren. Tags darauf war "Eskimo" nur mehr Zuschauer und Rachbauer mit sieben Hunden am Start. Diese Chance nützte der drittplatzierte Rumäne, um zum 54-Jährigen aufzuschließen. Ganze zwei Minuten machte der Konkurrent an diesem Tag auf den Innviertler gut. "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Silbermedaille schon aufgegeben. Wir waren alle müde, haben am letzten Tag aber noch einmal alles gegeben", sagt der Utzenaicher. Nach den letzten 19 Kilometern und dem Überqueren der Ziellinie musste Karl Rachbauer noch einmal zittern. "Da habe ich angefangen zu rechnen. Ich wusste, dass der Rumäne, der zwei Minuten nach mir auf die Strecke gegangen ist, mindestens eine Minute und zehn Sekunden nach mir ins Ziel kommen darf. Meine Frau Sabine war voll Zuversicht und ich voller Adrenalin. Am Ende ist sich der Vize-Weltmeistertitel um vier Sekunden ausgegangen", freut sich der 54-Jährige.

Mit dem Team, das er bei dieser WM an den Start geschickt hat, freue ihn der zweite Platz besonders. "Eine Hündin ist schon neun Jahre alt und eine andere muss Medikamente gegen epileptische Anfälle nehmen. Trotzdem sind die Hunde super gelaufen. Ich bin wirklich stolz auf sie", sagt Rachbauer, dessen Huskys auch mit zunehmendem Alter nicht verkauft werden. "Es gibt Musher, die geben einen Hund, der nicht mehr so gut läuft, wieder her. Bei mir gibt es das nicht. Selbst wenn sie bei Rennen nicht mehr zum Einsatz kommen, bleiben sie bei uns. So lange, bis sie sterben."

Die neue Generation

In der Familie Rachbauer gibt es seit einigen Monaten zwei "Neuzugänge". Charly und Chico, beide ein halbes Jahr alt, sind Teil der neuen Generation, die Karl Rachbauer zu künftigen Erfolgen führen soll. "Der Wille ist vom ersten Moment an da. Aber meistens brauchen die Hunde drei Saisonen, um richtig fit zu werden. Auch im Kopf. Sie müssen erst lernen, sich die Kraft einzuteilen. Das dauert und ist mit viel Training und Arbeit verbunden", weiß der erfahrende Musher. Um die Jungen an den Rennzirkus zu gewöhnen, nehmen Karl und Sabine Rachbauer sie schon jetzt mit. Dort sind sie zwar nicht auf der Strecke, aber oft die heimlichen Stars. "Bei Rennen werden wir oft zum Streichelzoo. Viele Leute kommen und fragen, ob sie die Hunde anfassen dürfen. Und die genießen das in vollen Zügen", sagt der 54-Jährige.

Nicht nur um die Hunde, auch um seine Frau Sabine, die ihn zu sämtlichen Rennen begleitet, wird der Utzenaicher oft beneidet. "Wir sind ein eingespieltes Team. Die Ruhe von Sabine taugt mir. Sie hat die Hunde so gut im Griff, dass wir beim Starten gar keine Helfer brauchen."

Wer den "Hollywood-Charly", wie der Utzenaicher seit einem Drehtag mit Servus TV von einigen Freunden genannt wird, in Aktion sehen möchte, sollte am Freitag, 8. März, um 20.15 Uhr unbedingt den Fernseher einschalten. Die Serie "Heimatleuchten" zeigt ein Porträt das erfolgreichen Mushers aus dem Innviertel.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema