Abergläubisch sind die Gründungsmitglieder der neuen FoodCoop im Bezirk Schärding offensichtlich nicht, schließlich öffnen sie erstmals ihre Pforten an einem Freitag, den 13. Dem Erfolg tut dies ganz und gar keinen Abbruch. "Dass gleich so viele Leute von Anfang an mitmachen, damit habe ich gar nicht gerechnet. 74 Mitglieder hat ‘d’Speis’ bereits beim Start", freut sich David Witzeneder, einer der Initiatoren der neuen FoodCoop* in Andorf.